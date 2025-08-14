Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auf der Soboth

Motorrad-Kollision: Bikerin (50) schwer verletzt

Steiermark
14.08.2025 19:28
Die Soboth ist eine beliebte Motorradstrecke (Symbolbild).
Die Soboth ist eine beliebte Motorradstrecke (Symbolbild).(Bild: Jauschowetz Christian)

Die Bundesstraße auf die Soboth zählt den beliebtesten Motorradstrecken des Landes. Am Donnerstag kam es hier zu einer folgenschweren Kollision zwischen zwei Bikern, eine 50-jährige Kärntnerin wurde danach schwer verletzt ins Spital geflogen. 

0 Kommentare

Laut Polizei war ein 64-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Südoststeiermark gegen Mittag von Krumbach kommend in Richtung Soboth unterwegs. Dort wollte er nach links zu einem Holzlagerplatz zufahren: Er blinkte und wurde langsamer – doch die hinter ihm fahrende 50-Jährige aus Klagenfurt dürfte das übersehen haben.

Es kam zum Auffahrunfall, beide Biker stürzten. Nachkommende Motorradlenker und der 64-Jährige leisteten sofort Erste Hilfe, denn die Kärntnerin erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde später mit dem Rettungshubschrauber C12 ins LKH Graz geflogen. Der Südoststeirer dürfte mit leichten Verletzungen davongekommen sein. 

Es gab keine Hinweise auf eine Alkoholisierung. Die beiden Motorräder wurden erheblich beschädigt und mussten abtransportiert werden. Auch die Feuerwehr Soboth stand im Einsatz. 

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Streich missglückt: Hohe Strafe für Maturanten
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
134.888 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Kärnten
Warum Grasser-Prozess Kärnten ruinieren könnte
114.015 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Kärntner Ex-Minister Karl-Heinz Grasser hält mit dem BUWOG-Verfahren seit 21 Jahren das Land ...
Ausland
Jesolo: Menschenkette suchte nach vermisstem Bub
112.584 mal gelesen
An diesem Küstenabschnitt wurde intensiv nach dem Sechsjährigen gesucht.
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1723 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1532 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Innenpolitik
260.000 Euro Steuergeld für Kassenchef-Wellness
962 mal kommentiert
Teambuilding-Aktivitäten im Vier-Sterne-Superior-Hotel für die ÖGK-Spitze
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf