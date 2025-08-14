Motorrad-Kollision: Bikerin (50) schwer verletzt

Die Bundesstraße auf die Soboth zählt den beliebtesten Motorradstrecken des Landes. Am Donnerstag kam es hier zu einer folgenschweren Kollision zwischen zwei Bikern, eine 50-jährige Kärntnerin wurde danach schwer verletzt ins Spital geflogen.
Laut Polizei war ein 64-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Südoststeiermark gegen Mittag von Krumbach kommend in Richtung Soboth unterwegs. Dort wollte er nach links zu einem Holzlagerplatz zufahren: Er blinkte und wurde langsamer – doch die hinter ihm fahrende 50-Jährige aus Klagenfurt dürfte das übersehen haben.
Es kam zum Auffahrunfall, beide Biker stürzten. Nachkommende Motorradlenker und der 64-Jährige leisteten sofort Erste Hilfe, denn die Kärntnerin erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde später mit dem Rettungshubschrauber C12 ins LKH Graz geflogen. Der Südoststeirer dürfte mit leichten Verletzungen davongekommen sein.
Es gab keine Hinweise auf eine Alkoholisierung. Die beiden Motorräder wurden erheblich beschädigt und mussten abtransportiert werden. Auch die Feuerwehr Soboth stand im Einsatz.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.