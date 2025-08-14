Motorrad-Kollision: Bikerin (50) schwer verletzt

Laut Polizei war ein 64-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Südoststeiermark gegen Mittag von Krumbach kommend in Richtung Soboth unterwegs. Dort wollte er nach links zu einem Holzlagerplatz zufahren: Er blinkte und wurde langsamer – doch die hinter ihm fahrende 50-Jährige aus Klagenfurt dürfte das übersehen haben.