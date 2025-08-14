Vorteilswelt
Einstandsbesuch

Soziales, Gesundheit, Streik: Schumann in Kärnten

Kärnten
14.08.2025 18:45
Schumann (M.) auf Kärnten-Tour.
Schumann (M.) auf Kärnten-Tour.(Bild: Felix Justich)

SPÖ-Ministerin Korinna Schumann traf ihre Kärntner Kolleginnen Schaunig und Prettner. Neben Besuch sozialer Einrichtungen war natürlich auch der Ärztestreik Thema. 

0 Kommentare

Mein Ressort umfasst sehr viel. Daher ist der Austausch, auch mit den Bundesländern, enorm wichtig“, betonte Bundesministerin Korinna Schumann bei ihrem Besuch am Donnerstag. „Es gilt, umfassend zu denken, umfassend hinzuschauen.“ Die Vielfalt ihres Ressorts – Schumann ist für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz verantwortlich – spiegelte sich teils auch im Programm wider.

Offizieller Start war beim Kärntner Sozialministeriumservice (SMS), wo Leiterin Katja Tengg über die vielen Initiativen aufklärte, mit denen gerade Junge unterstützt werden. „Das sind Menschen, die es nicht so leicht, auch nicht so viel im Börserl haben“, bedankte sich die Ministerin für die Arbeit. „Hier entstehen wichtige Projekte, Impulse“, lobt auch Landes-Vize Gaby Schaunig. Ein Beispiel ist die Initiative „wohin“, die niedrigschwellige Unterstützung bei psychologischen Krisen bietet.

Anschließend ging es zu dem innovativen Wohnprojekt „hi Harbach“ im Osten Klagenfurts. Dort konnte sich die Ministerin davon überzeugen, wie Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen passender Wohn- und Lebensraum geboten wird.

Zitat Icon

Wesentlicher Punkt im Regierungsprogramm ist die Schaffung eines bundesweit einheitlichen Gesamtvertrags.

Korinna Schumann, Bundesministerin

Vorsichtiger Umgang mit Ärztestreik am Montag
Zur Protestmaßnahme der Kärntner Kassenärzte äußerte sich Schumann diplomatisch: „Der Gesamtvertrag wird zwischen Ärztekammer und Sozialversicherungsträger verhandelt und abgeschlossen.“ Direkt Einfluss könne sie nicht nehmen. Deutlicher wurde Landesrätin Prettner: „Freude habe ich keine damit, schließlich leiden am Ende nur die Patienten darunter. Ich kann nur versuchen, die Gesprächspartner an einen Tisch zu bringen.“

Felix Justich
Folgen Sie uns auf