Soziales, Gesundheit, Streik: Schumann in Kärnten

SPÖ-Ministerin Korinna Schumann traf ihre Kärntner Kolleginnen Schaunig und Prettner. Neben Besuch sozialer Einrichtungen war natürlich auch der Ärztestreik Thema.
Mein Ressort umfasst sehr viel. Daher ist der Austausch, auch mit den Bundesländern, enorm wichtig“, betonte Bundesministerin Korinna Schumann bei ihrem Besuch am Donnerstag. „Es gilt, umfassend zu denken, umfassend hinzuschauen.“ Die Vielfalt ihres Ressorts – Schumann ist für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz verantwortlich – spiegelte sich teils auch im Programm wider.
Offizieller Start war beim Kärntner Sozialministeriumservice (SMS), wo Leiterin Katja Tengg über die vielen Initiativen aufklärte, mit denen gerade Junge unterstützt werden. „Das sind Menschen, die es nicht so leicht, auch nicht so viel im Börserl haben“, bedankte sich die Ministerin für die Arbeit. „Hier entstehen wichtige Projekte, Impulse“, lobt auch Landes-Vize Gaby Schaunig. Ein Beispiel ist die Initiative „wohin“, die niedrigschwellige Unterstützung bei psychologischen Krisen bietet.
Anschließend ging es zu dem innovativen Wohnprojekt „hi Harbach“ im Osten Klagenfurts. Dort konnte sich die Ministerin davon überzeugen, wie Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen passender Wohn- und Lebensraum geboten wird.
Wesentlicher Punkt im Regierungsprogramm ist die Schaffung eines bundesweit einheitlichen Gesamtvertrags.
Korinna Schumann, Bundesministerin
Vorsichtiger Umgang mit Ärztestreik am Montag
Zur Protestmaßnahme der Kärntner Kassenärzte äußerte sich Schumann diplomatisch: „Der Gesamtvertrag wird zwischen Ärztekammer und Sozialversicherungsträger verhandelt und abgeschlossen.“ Direkt Einfluss könne sie nicht nehmen. Deutlicher wurde Landesrätin Prettner: „Freude habe ich keine damit, schließlich leiden am Ende nur die Patienten darunter. Ich kann nur versuchen, die Gesprächspartner an einen Tisch zu bringen.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.