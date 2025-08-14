Soziales, Gesundheit, Streik: Schumann in Kärnten

Offizieller Start war beim Kärntner Sozialministeriumservice (SMS), wo Leiterin Katja Tengg über die vielen Initiativen aufklärte, mit denen gerade Junge unterstützt werden. „Das sind Menschen, die es nicht so leicht, auch nicht so viel im Börserl haben“, bedankte sich die Ministerin für die Arbeit. „Hier entstehen wichtige Projekte, Impulse“, lobt auch Landes-Vize Gaby Schaunig. Ein Beispiel ist die Initiative „wohin“, die niedrigschwellige Unterstützung bei psychologischen Krisen bietet.