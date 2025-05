Babys wurden in Betten von Ratten angeknabbert

Die Familie wohnt in einem heruntergekommenen Mobilheim im ländlichen South Carolina. Laut des TV-Sender „WSMV“ hatte die 24-jährige Mutter wegen eines „Rattenproblems“ den 911-Notruf gewählt. Als zwei Beamten nach dem Rechten schauten, fanden sie im Kinderzimmer eine Babykrippe, in der „ein sechs Monate altes Mädchen von einer Ratte gefressen wurde“. Das blutende Baby wurde mit Bissspuren an den Armen, Kopf, Ohren und Gesicht in die Notaufnahme des Greenville Memorial Krankenhauses eingeliefert.