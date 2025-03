Österreichs Budgetdefizit auf 4,7% gestiegen

EU-Defizitverfahren kommt so gut wie fix

Jedenfalls ist die 3-Prozent-Grenze nun weit in die Ferne gerückt. Das 6,4 Milliarden Euro schwere Sparpaket der Regierung wird bei Weitem nicht reichen. Österreich muss rund doppelt so viel konsolidieren wie angenommen. Das ist auch Folge der schlechten Wirtschaftslage. Ein EU-Defizitverfahren ist damit so gut wie fix. „Ob es zu einem solchen Verfahren kommt, ist Sache der Kommission. Aber wir wissen: Alle Länder, die vergangenes Jahr eine solche Verschuldung wie Österreich hatten, waren auch in einem Defizitverfahren“, so Thomas.