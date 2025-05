Sepp Schellhorn – die Zielscheibe in der Regierung

Rasche Entschuldigung für unpassenden Vergleich

Weiteres Ungemach brauste sogleich an. Schellhorn wurde in einem Zug von Betrunkenen wegen „Audi-Gate“ angepöbelt, er meint zum Vorfall auf Puls 24 empört, er fühle sich an die Zeit vor 85 Jahren erinnert. Eine rasche Entschuldigung für den eher unpassenden Vergleich half ihm wenig. Die Büchse der Empörung war geöffnet, Schellhorn in diversen Kreisen als Zielscheibe in der Regierung ausgemacht.