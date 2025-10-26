Österreichischer Milliardär in Hongkong gestorben

Gab Staatsbürgerschaft nie auf

Der Großreeder wurde 1939 geboren und wuchs im oberösterreichischen Linz auf. Im Jahr 1967 heiratete er mit Anna Pui Hing Pao die Tochter des verstorbenen chinesischen Reeders Y.K. Pao. Sohmen war 28 Jahre lang Vorsitzender des Schifffahrtsriesen BW Group, 2014 übergab er die Leitung an seinen Sohn Andreas.