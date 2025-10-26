Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wichtiger Vermittler

Österreichischer Milliardär in Hongkong gestorben

Wirtschaft
26.10.2025 21:27
Helmut Sohmen im Jahr 2010
Helmut Sohmen im Jahr 2010(Bild: APA/HOPI-MEDIA/BERNHARD J. HOLZNER)

Der österreichische Reeder und Milliardär Helmut Sohmen ist tot. Wie die „Krone“ erfuhr, starb Sohmen im Alter von 86 Jahren in Hongkong, wo der gebürtige Linzer lebte und zu einem der reichsten Österreicher aufstieg.

0 Kommentare

Sohmen war seit 1970 eine zentrale Persönlichkeit der Gesellschaft in Hongkong. Er war als Menschenfreund und Kultursponsor bekannt. Der Milliardär war ein wichtiger Vermittler der österreichisch-chinesischen Beziehungen und auch im Vorstand der Österreichisch-Chinesischen Gesellschaft.

Im Jahr 2024 hatte er laut „Forbes Austria“ ein Vermögen von 5,9 Milliarden Euro und besetzte damit Platz 432 in der Forbes-Liste der Milliardäre weltweit.

Gab Staatsbürgerschaft nie auf
Der Großreeder wurde 1939 geboren und wuchs im oberösterreichischen Linz auf. Im Jahr 1967 heiratete er mit Anna Pui Hing Pao die Tochter des verstorbenen chinesischen Reeders Y.K. Pao. Sohmen war 28 Jahre lang Vorsitzender des Schifffahrtsriesen BW Group, 2014 übergab er die Leitung an seinen Sohn Andreas.

Trotz seines Lebens in Hongkong gab Sohmen die österreichische Staatsbürgerschaft nie auf – weder für die britische Kronkolonie Hongkong noch die chinesische.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
HongkongLinz
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Warnungen wurden ignoriert“: 19-Jähriger tot
196.584 mal gelesen
Die internationale Hilfsfrist wird mit 15 Minuten angegeben, im aktuellen Fall waren es 40 ...
Wirtschaft
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
167.764 mal gelesen
Im Ringe-Kampf mit den Ermittlern: Nathalie Benko
Niederösterreich
Lokführer vergaß, im Bahnhof stehenzubleiben
144.709 mal gelesen
Zu einer kleinen Enttäuschung kam es für die Fahrgäste, die am Montag in Amstetten in die ...
Mehr Wirtschaft
Wichtiger Vermittler
Österreichischer Milliardär in Hongkong gestorben
Neuer Bauträger
„Geister-Rohbau“ wird doch noch fertiggestellt
Krone Plus Logo
Am Airport Linz
Im letzten Frankfurt-Flug saßen nur 21 Passagiere
Debatte um Maßnahme
Weniger Überstunden steuerfrei: Widerstand wächst
Nur noch 50 Tage
Koralmbahn: 168.000 Tickets in 24 Stunden verkauft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf