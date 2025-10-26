Österreichischer Milliardär in Hongkong gestorben

Der österreichische Reeder und Milliardär Helmut Sohmen ist tot. Wie die „Krone“ erfuhr, starb Sohmen im Alter von 86 Jahren in Hongkong, wo der gebürtige Linzer lebte und zu einem der reichsten Österreicher aufstieg.
Sohmen war seit 1970 eine zentrale Persönlichkeit der Gesellschaft in Hongkong. Er war als Menschenfreund und Kultursponsor bekannt. Der Milliardär war ein wichtiger Vermittler der österreichisch-chinesischen Beziehungen und auch im Vorstand der Österreichisch-Chinesischen Gesellschaft.
Im Jahr 2024 hatte er laut „Forbes Austria“ ein Vermögen von 5,9 Milliarden Euro und besetzte damit Platz 432 in der Forbes-Liste der Milliardäre weltweit.
Gab Staatsbürgerschaft nie auf
Der Großreeder wurde 1939 geboren und wuchs im oberösterreichischen Linz auf. Im Jahr 1967 heiratete er mit Anna Pui Hing Pao die Tochter des verstorbenen chinesischen Reeders Y.K. Pao. Sohmen war 28 Jahre lang Vorsitzender des Schifffahrtsriesen BW Group, 2014 übergab er die Leitung an seinen Sohn Andreas.
Trotz seines Lebens in Hongkong gab Sohmen die österreichische Staatsbürgerschaft nie auf – weder für die britische Kronkolonie Hongkong noch die chinesische.
