„Spitzensport hat extrem viel mit Stress zu tun“, sagte Sebastian Ofner. Er war einer der Star-Gäste am Podium beim „Krone“-Sportstammtisch in Kitzbühel am Rande der Generali Open. Wie Ofner zu den Themen, Schlaf, Regeneration, Ernährung, Darmgesundheit und Regeneration steht, sehen und hören Sie hier im Video (oben).