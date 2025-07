Dauerparken in Innsbruck durch die Hintertür

Wie in vielen Städten muss auch in Innsbruck in manchen Stadtteilen um freie Parkplätze regelrecht gerauft werden. Das hängt auch damit zusammen, dass die einst grün geführte Stadt die Zahl oberirdischer Stellplätze bewusst reduziert hat – durch den Ausbau von Straßenbahnlinien, Errichtung neuer Haltestellen, Umwandlung von Schräg- in Längsparkplätze sowie durch die Installation von Fahrrad- und E-Scooter-Abstellanlagen.

Eine Anfrage von Liste-Fritz-Gemeinderat Tom Mayer zeigt, wie viel Parkraum verloren gegangen ist: Gab es 2020 noch 18.956 Stellplätze im öffentlichen Straßenraum, so waren es fünf Jahre später (Stichtag April) noch 18.606 – also 350 weniger. Gleichzeitig gibt die Stadt jährlich zwischen 6700 und 8200 Anwohnerparkkarten aus – zuletzt wieder mit steigender Tendenz: 3452 waren es mit Stichtag 30. Juni. Die Zahl der ausgewiesenen Innsbrucker Anwohner-Parkplätze ist von 763 im Jahr 2020 auf nunmehr 868 gestiegen.