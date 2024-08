24 Stunden am Vollspaltboden: Hämatome & Schmerzen

„Dadurch, dass ich 24 Stunden am eigenen Körper erleben durfte, was es heißt, auf einem – bei mir: sauberen – Vollspaltenboden leben zu müssen, ist mir bewusst geworden, wie hart und unerträglich diese Haltungsform für die Schweine sein muss. Ich hätte es aufgrund der Schmerzen am ganzen Körper nicht länger ausgehalten und bin froh, dass die Aktion jetzt für mich vorbei ist“, so Daniel.