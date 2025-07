Champions League? So steht es um Grazer Stadion

Die Reisen über die Pack gehörten bei Sturm und seinen Fans in der letzten Saison dazu wie das Amen zum Gebet. Vier Heimspiele in der Champions League in Klagenfurt, dazu eine sommerliche Generalprobe – in der Wörthersee Arena kennen die Schwarzen mittlerweile jeden Zentimeter. Sollte es die Säumel-Elf sportlich abermals ins Konzert der Großen schaffen, führt aber wohl kein Weg an einem erneuten „Pendeln“ vorbei. Oder?