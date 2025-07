Bundesheer unter Feuer: Was 2015 in Kabul geschah

Er sollte als der „Schwarze Freitag“ in die Geschichte Afghanistans eingehen: der 7. August 2015, an dem eine Serie an Bomben- und Selbstmordanschlägen das kriegsgeplagte Land überzog. Einer der Sprengsätze explodierte damals in einem Lager der US-Armee, in unmittelbarer Nähe von vier österreichischen Elite-Soldaten. Auf die Detonation folgte ein Angriff schwer bewaffneter Taliban-Kämpfer auf das Camp. Was in den Stunden darauf folgte, sollte den Männern aus Österreich zehn Jahre später die Tapferkeitsmedaille des Bundesheeres einbringen.