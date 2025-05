Salzburger Schwimmerin will in Florida neu starten

Zwei Verletzungen an der Hüfte

Im August geht es in Florida weiter, die 20-Jährige ist optimistisch: „Ich freue mich total auf diesen Neuanfang und kann es kaum erwarten, Teil des neuen Teams zu sein.“ Statt Wettkämpfen muss sie dort aber erst ihre Verletzung komplett auskurieren. Schon im Winter wurde sie an der rechten Hüfte operiert. „Ich war super im Aufbau und hatte auch schon wieder begonnen, regelmäßig zu schwimmen“, schildert die Studentin. Doch dann kam der Rückfall: In der linken Hüfte passierte ihr die gleiche Verletzung, das Spiel begann von vorne.