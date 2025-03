Der Weg zur Audiophilie: Sennheisers neuer HD 505

Ob beim Frühstück, dem Weg in die Arbeit oder der anschließenden Jogging-Runde am Feierabend: Musik wird heute zumeist beiläufig und selten bewusst konsumiert. Der deutsche Hersteller Sennheiser möchte dies ändern und mit seinem Kopfhörer HD 505 Copper allen Interessierten den Weg in die Audiophilie weisen. Diesen zu beschreiten, ist allerdings gar nicht so einfach.