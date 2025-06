Lido Sounds: Heiße zweite Nacht mit großer Show

Mira Lu Kovacs war bereits bei der ersten Ausgabe des Lido Sounds auf der Bühne, damals mit My Ugly Clementine. Am Samstag präsentierte sie ihr Solo-Album „Please, Save Yourself“. Das Festival in Linz sah sie dafür bestens geeignet. Sie zauberte mit ihrer Band eine intime Stimmung mit schönen Balladen in den heißen Nachmittag.