Merz-Schlappe: „Misstrauen ist jetzt das Problem“

Medienmanager und Polit-Kenner Hans Mahr analysiert in „Krone zu Mittag“ die Wahlschlappe von Friedrich Merz. „Im Hintergrund wird ein möglicher Rache-Akt der Co-SPD-Chefin, die als Ministerin eliminiert wurde, vermutet. Hilfreich ist es jedenfalls nicht zu Beginn einer Koalition. Das Misstrauen wird gestärkt und das ist das Problem.“ Am Nachmittag will der CDU-Chef sein Glück noch einmal probieren. Mehr dazu hören Sie im Video oben!