Kanzler-Blamage | Ins Knie geschossen

Kanzler-Blamage. Was für ein Fehlstart, was für eine Blamage! Nie zuvor in der deutschen Nachkriegsgeschichte musste ein Kanzlerkandidat im Bundestag in eine zweite Wahlrunde gehen, weil sich im ersten keine ausreichende Mehrheit für ihn fand. Das ist Friedrich Merz gestern passiert. Die von ihm gezimmerte CDU/CSU-Koalition mit der SPD verfügt über 328 Sitze, für seine Wahl notwendig wären 316 – und das wurde im ersten Wahlgang Dienstag früh um sechs Stimmen verfehlt. Große Aufregung in Berlin, große Aufregung in Deutschland und im Rest der EU. Im zweiten Wahlgang schaffte es der 69-Jährige am Nachmittag doch noch: Mit 325 Ja-Stimmen wurde er zum Nachfolger des SPD-Kanzlers Olaf Scholz gewählt. Eine historische Schlappe für den Mann, der Europa aus der Krise führen muss.