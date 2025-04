Wer weiß denn sowas?

Die „kulturelle Homophilie“ ist bewiesen

Selbstverständlich war und ist auch der Fußball schon immer Gegenstand zahlreicher Untersuchungen und Studien; ein aktuelles Beispiel dafür haben jüngst Gábor Békés von der Central European University in Wien und Gianmarco Ottaviano von der Università Commerciale Luigi Bocconi in Mailand vorgelegt. Unter dem Titel „Cultural Homophily and Collaboration in Superstar Teams“ wurden acht Jahre lang ca. zehn Millionen Pässe von Spielern aus den Teams der wichtigsten europäischen Ligen ausgewertet, mit dem hier kurz zusammengefassten sensationellen Ergebnis, dass unglaubliche 5.060.000 Pässe bei Mitspielern aus dem Kulturkreis des jeweiligen Passgebers landeten, während das Spielgerät nur lächerliche 4.940.000-mal an einen Mitspieler aus einem anderen Kulturkreis gegeben wurde, was einen Unterschied von satten 2,4 % ergibt und – so sagt die Studie – ein eindeutiger Beweis für „kulturelle Homophilie“ ist.