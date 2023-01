Ausgedienter NASA-Satellit auf die Erde gestürzt

Der ausgediente Forschungssatellit ERBS der US-Raumfahrtbehörde NASA, der seit 38 Jahren im All kreiste, ist am Sonntagabend, kurz vor Mitternacht, (Montagfrüh, 5 Uhr MEZ) in die Erdatmosphäre eingetreten, wo der Großteil verglühte. Einige wenige Komponenten seien in die Beringsee vor Kanada gestürzt, berichtet die NASA auf ihrer Website.