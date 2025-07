„Brücke zwischen Theorie und Alltag der Menschen“

Als Gründungsmitglied des Ars Electronica Future Labs war er zuständig für die Bereiche Forschung und Innovation. Seit 2023 ist er Professor für Kunst und Digitalität am Mozarteum. Außerdem ist er wissenschaftlicher Leiter für das „Austrian Science Communication Center“, das in der Bevölkerung Begeisterung für die Wissenschaft wecken soll und gerade in Wien im Entstehen ist.