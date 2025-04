FCK-Helden sind sich sicher: „Der WAC schafft es!“

Tränen trocknen schnell, singt Allzeit-Hero Rainhard Fendrich gerade jeden Abend bei seiner umjubelten Jubiläumstournee („Nur ein Wimpernschlag!“). Und die Tränen, sie trockneten an diesem 27. Mai 2001 besonders schnell. Es waren Freudentränen, die der FC Kärnten damals in der Kabine des riesigen Happel-Stadions in Wien nahezu im Kollektiv vergoss – „es gab wirklich keinen, der nicht wässrige Augen hatte“, erinnert sich Schachner-Co Robert Trapppitsch (67) so als wär’s gestern gewesen.