Rapid(e) im Mittelmaß

Willkommen im Mittelmaß, auf Platz 5 der Zehnerliga, in der der Klub mit den meisten Abos (15.000) und stimmgewaltigsten Fans (20.000 pro Heimspiel) zuletzt nur vier von 15 Ligaspielen gewinnen konnte. Die Trennung vom Trainer erschien überfällig, ist jedoch nur kurzfristige Kosmetik. Während andere Klubs seit Jahren neue Maßstäbe in Sachen Nachwuchsarbeit und Transferpolitik setzen, fehlt es bei Rapid an Visionen, die von ganz oben kommen. Nicht von Trainern, die kommen und gehen. Nicht von Sportdirektoren, die mehr oder weniger experimentieren.