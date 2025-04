Erster Unfall in Freinberg-Tunnel: vier Verletzte

In Spitäler eingeliefert

Nach der notärztlichen Erstversorgung wurden die beiden Lenker und der 44-Jährige in das Kepler Universitätsklinikum, der 25-Jährige in das UKH Linz gebracht. Die Tunnelanlage Donau Süd war in der Zeit von 11.41 Uhr bis 14.55 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Der Unfalllenker hatte übrigens einen Vollrausch: 1,6 Promille.