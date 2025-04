Rot-Grün schmiedet zuckersüße Zukunftspläne

Grüner Anstrich

Im Sinne der Nachhaltigkeit wird zudem großer Wert daraufgelegt, die Ressource Boden zu schützen und der Oberflächenversiegelung durch die Nutzung von Bestandsobjekten Einhalt zu gebieten. Gemäß „Zukunftsplan Burgenland 2030“ soll auch das so Schwammstadtprinzip zur Umsetzung kommen: „Dieses Stadtplanungskonzept sieht die Speicherung und größtmögliche Nutzung von anfallendem Regen- und Oberflächenwasser vor. In diesem Bereich wird das Augenmerk auf die Revitalisierung von Leerstand gelegt werden. Mit der Entwicklung des Areals wird ein weiterer Meilenstein der burgenländischen Baukultur entstehen, der öffentliche und wirtschaftliche Interessen vereint und neue Maßstäbe in der Region setzt“, so Dorner.