Radeln leicht gemacht im Land der Europameister

Die Zahlen, die der Verband der Sportartikelerzeuger und Sportartikelhändler Österreichs (VSSÖ) vorlegt, sind beeindruckend. Im Vorjahr waren 57 Prozent aller 395.426 verkauften Fahrräder in Österreich E-Bikes. Damit sind wir Europameister! In Summe wurden 1,055 Milliarden Euro umgesetzt. In mehreren Kategorien gab es deutliche Zuwächse: Trendsetter bleiben E-Falträder (+33,8%) und E-Transportfahrräder (+48,7%). Auch die Absätze bei Gravel Bikes (+12,7%) und Rennrädern (+20,8%) sind signifikant gestiegen.