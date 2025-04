„Ich war dumm“ und „es war eine Blitzaktion“

Den suchte und fand der Burgenländer im Internet. In diversen Chats. Auf der Dating-Plattform Logo – „dort kann man sich nur anmelden, wenn man über 18 ist“ – legte er los. „Ich war in Kontakt mit mehreren Leuten. Die haben gemeint, ,Kick‘ sei besser.“ Also habe er sich dort angemeldet. In den Vereinigten Staaten. Mit seiner Handynummer und der tatsächlichen E-Mail-Adresse.