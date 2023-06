Geplanter Zuckerfabrik-Kauf erhitzt die Gemüter

„So viel Steuergeld“

Die Grünen und Parteienfreien in Siegendorf befürworten zwar eine sinnvolle Nachnutzung der versiegelten Flächen, aber: „Ohne konkrete Zahlen und ein Konzept ist es unverantwortlich, so viel Steuergeld auszugeben. Es sieht aus wie eine weitere Station bei der Mega-Einkaufstour des Landeshauptmannes“, so Gemeinderat Gerhard Jilli.