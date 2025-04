Laufen für den guten Zweck: 2500 Euro gespendet

Spenden für Kinder in Not

Die fleißigen Läufer legten dabei insgesamt 3255 Runden zu je 330 Metern zurück, was eine Gesamtstrecke von mehr als 1075 Kilometern ergibt. Dank des Einsatzes der Schüler wurden damit mehr als 2500 Euro „erlaufen“, die direkt an Kindern in Not im Burgenland geht.