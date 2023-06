Land erwägt Kauf von stillgelegter Zuckerfabrik

Das Nordburgenland gilt als eine der aufstrebendsten Regionen Zentraleuropas. Vor allem der Standort Siegendorf wird von Branchenkennern als Geheimtipp gehandelt, ist man doch in einer Autostunde in Wien und Bratislava und in 10 Minuten in Eisenstadt und Sopron, wo die Autobahn M85 bald vor der Fertigstellung steht.