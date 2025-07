Was bringen die Deutschkurse für Flüchtlinge?

Nach Kritik an den Pflicht-Deutschkursen für Migranten ließ sich der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) dabei in Favoriten über die Schulter schauen. „Gesundes Leben“ steht heute als Sprachthema auf dem Programm, und das Niveau ist, dem höchsten Pflicht-Kurs-Niveau B1 entsprechend, fordernd. Am 28. April hat die Gruppe begonnen, bis 3. September hat sie noch Zeit. Das Kursbuch ist aber fast schon ganz durchgearbeitet.