Ersthelferin konnte Unfalllenker reanimieren

Ein 78-Jähriger aus dem Bezirk Schärding fuhr am Freitagvormittag mit seinem Wagen auf der Sauwaldstraße von Schärding kommend in Richtung Brunnenthal. Am Beifahrersitz befand sich seine 77-jährige Ehefrau. Im Ortsgebiet von Brunnenthal bekam der Lenker plötzlich gesundheitliche Probleme. Er verlor die Kontrolle über den Pkw, kam von der Fahrbahn ab und durchbrach eine angrenzende Hecke. Letztendlich kam er in einem Garten zum Stillstand.



Zeugin leistete Erste Hilfe

Eine 48-Jährige aus dem Bezirk Perg wurde Zeugin des Unfalls und eilte dem Ehepaar sofort zur Hilfe. Als sie bei dem Lenker keinen Puls mehr feststellen konnte, zog sie ihn aus dem Fahrzeug und begann sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Der 78-Jährige konnte nach der Erstversorgung durch die Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die 78-jährige Beifahrerin kam mit einem Schock davon.