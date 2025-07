Kitz-Halbfinale: Bublik gegen Van de Zandschulp

Bublik kam als Turniersieger zu den Generali Open. Der Kasache gewann am Sonntag das Finale in Gstaad und damit erstmals ein Sandplatzturnier. Die Nummer 33 der Tennis-Weltrangliste setzte sich gegen den argentinischen Überraschungsmann Juan Manuel Cerundolo mit 6:4,4:6,6:3 durch. Nun will er auch in Kitz ins Finale. Sein Gegner ist Misolic-Bezwinger Van de Zandschulp, Der Niederländer ist die Nummer 103 der Welt und besiegte im Viertelfinale Thiago Seyboth Wild aus Brasilien 7:6(2),6:2.