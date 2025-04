Reaktionen auf den Tod von TV-Legende Peter Rapp

ORF und Puls 4 ändern Programm

Zum Ableben von Peter Rapp ändert der ORF sein Programm. Die „Seitenblicke“ stehen heute monothematisch im Zeichen von Peter Rapp. Am Samstag, 26. April, zeigt ORF 2 um 22.00 Uhr das Porträt „Peter Rapp – Erinnerungen an eine TV-Legende“. Um 22.55 Uhr folgt „Als wäre es gestern gewesen – Made in Austria“, um 0.00 Uhr eine „Stöckl“-Ausgabe mit Peter Rapp und Hans Krankl. Eine Folge „Spotlight“ aus dem Jahr 1974 beendet um 1.00 Uhr den TV-Abend im Gedenken an den verstorbenen Showmaster. Weitere Programmänderungen sollen folgen.