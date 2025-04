Österreich trauert um Filmlegende Waltraut Haas

ORF-Moderatorin Caroline Athanasiadis hat sich auf Instagram zum Tod von Waltraut Haas geäußert und ihre persönlichen Erinnerungen an die Schauspielerin geteilt. Sichtlich bewegt schildert sie, wie sie Haas als kleines Mädchen in den heimischen Filmen bewunderte und sich dieses „leider in Vergessenheit geratene, aber unglaublich liebevolle und unterhaltsame Genre“ zurückwünscht.