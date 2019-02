Rapp: „Habe mich von der Fußfessel ORF befreit“

Aber jetzt werden Sie dem ORF untreu?

Ich habe die Fußfessel abgelegt und bin in jeder Hinsicht frei. Also wenn der ORF nichts dagegen hat, dann werde ich auch nichts dagegen haben, wieder was zu machen. ORF 3 zum Beispiel ist ein Super Sender. Am liebsten würde ich eine Sendung über die Ehrengräber am Zentralfriedhof machen. Der Georg Markus hat ein großartiges Buch geschrieben: „Das gibt’s nur bei uns.“ Daraus könnte man fernsehtechnisch vieles umsetzen. Ich gehe auch gerne dort spazieren, am Zentralfriedhof habe ich mehr Freunde als am Küniglberg.