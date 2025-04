Chaos-Zölle als schräge Liebesgrüße aus Washington

Die Unsicherheit

Nichtsdestotrotz ist Trump nahezu besessen von Handelsdefiziten und der Idee, die industrielle Produktion in den sogenannten Rostgürtel der USA zurückzuholen. Der „rust belt“ umfasst US-Staaten mit Städten wie Detroit oder Cleveland im Nordosten und Mittleren Westen des Landes, die früher insbesondere von Stahl-, Kohle- und Automobilproduktion geprägt waren. Mit der Globalisierung wanderte die Industrieproduktion jedoch vor allem nach China ab – ebenso die Arbeitsplätze. Trumps Versprechen kam im Wahlkampf in dieser Region also gut an und wurde entsprechend mit Wählerstimmen honoriert.