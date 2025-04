Termin nun fix: Ex-Kanzler Kurz wieder vor Gericht

Holt Kurz die Vergangenheit ein?

Aber: Es könnte nicht die letzte Causa gewesen sein, in der Kurz seine Vergangenheit einholen könnte. Denn nicht nur seine Verbindungen zum gefallenen Rekordpleitier René Benko, der aktuell in U-Haft sitzt, sondern auch mögliche Verstrickungen in den Fall Christian Pilnacek sorgten zuletzt für Schlagzeilen.