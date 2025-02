Ex-Kanzler Kurz ist nun Milliarden-Unternehmer

Das Anfang 2023 von Sebastian Kurz mit zwei Partnern gegründete Cyber-Sicherheitsunternehmen „Dream“ mit Sitz in Tel Aviv hat am Montag ein neues Investment in der Höhe von 100 Millionen Dollar bekannt gegeben. Die Investorenrunde wurde dabei vom US-Investor Bain Capital angeführt. Mit dem Investment steigt die Unternehmensbewertung auf 1,1 Milliarden Dollar, wodurch „Dream“ offiziell zum „Unicorn“ wird. So werden junge Firmen bezeichnet, die über eine Milliarde wert sind. „Ich bin dankbar, dass sich die israelische Firma so schnell so gut entwickelt hat“, strahlt Kurz im Gespräch mit der „Krone“.