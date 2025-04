Kurz: „Es wäre weiser, mit Trump zu verhandeln“

Wo Kurz mit Trump einig ist – und wo nicht

Was die Zölle betreffe, so sei er, Kurz, „completely on the other side“. Geht es aber um Migration, gibt er Trump recht, das sei ein riesiges Problem. „Wir haben so viel illegale Migration, in Österreich, in Deutschland, Schweden. Alle Politiker, die unsere Migrationspolitik seinerzeit als ,far right‘ bezeichnet haben, mussten ihre Meinung in der Zwischenzeit dramatisch ändern.“ Kurz war als ehemaliger österreichischer Regierungschef einer der Speaker des Delphi Economic Forums. Die internationale Wirtschaftskonferenz feiert dieses Jahr ihr zehnjähriges Bestehen.