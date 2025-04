Deutlich mehr Unfälle: 5 Verkehrstote in Karwoche

Am Osterwochenende 2025 kam es in Österreich zu insgesamt 373 Verkehrsunfällen mit Personenschaden – ein Anstieg um 95 Fälle bzw. 34,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (278 Unfälle). Dabei wurden 450 Menschen verletzt, was 121 bzw. 36,8 Prozent mehr sind als zu Ostern 2024 (329 Verletzte). In der gesamten Karwoche kamen fünf Personen im Straßenverkehr ums Leben.