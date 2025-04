Motorradfahrer (31) verstarb nach schwerem Unfall

Fahrfehler als mögliche Ursache

Ersten Erhebungen zufolge dürfte ein Fahrfehler zum Unfall geführt haben. Der Lenker zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen am Kopf zu. Nach der notärztlichen Erstversorgung durch das Österreichische Rote Kreuz wurde der Verunfallte in künstlichen Tiefschlaf versetzt und per Rettungshubschrauber C 12 in das Landeskrankenhaus Graz gebracht, wo er wenig später an den Folgen seiner Verletzungen verstarb.