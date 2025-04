15-jähriger Lenker nach Überholversuch gestorben

Das Auto war aus Fahrtrichtung Wels kommend in Richtung Linz unterwegs und geriet zu weit rechts ungebremst in den Straßengraben. Dann hob es ab, krachte offenbar in eine Werbetafel, überschlug sich und kam dann auf der Böschung zum Stillstand. Der 15-jährige Tschetschene war sofort tot. Seine beiden schwer verletzten Mitfahrer (17-Jähriger aus Marchtrenk und 19-Jähriger aus Traun) mussten von Einsatzkräften geborgen werden.