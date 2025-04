Traktorfahrer stürzt 50 Meter über Böschung hinab

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Freitagabend in Trattenbach (Niederösterreich) ereignet. Ein 67-jähriger Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag lenkte seinen Traktor auf der Landesstraße 175 von Kirchberg am Wechsel kommend in Richtung Steiermark. Im Gemeindegebiet kam er aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab.