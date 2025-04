Von der inklusiven Kunst kann es nie genug geben

Mit dem Stück „Bauchgefühl“ des Berliner Theaters Thikwa bringt man am 26. April im Kristallwerk ein Tabuthema auf die Bühne: Kinderwunsch und Schwangerschaft bei Menschen mit Behinderung. Uraufführung feiert am Festival das Kinderstück „Gravitation – alles fällt“ über die Schwerkraft. Zudem gibt es einen Filmabend in Kooperation mit der Diagonale und in der Oper Graz ist die Operette „Schön ist die Welt“ mit Audio-Deskription zu erleben. Außerdem stehen viele Workshops auf dem Programm.