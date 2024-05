„Werden Sehgewohnheiten ändern müssen“

Barrieren am Weg zur Bühne

Aktuell scheitert der gute Wille oft noch an räumlichen Barrieren. So sind etwa nicht alle Garderoben barrierefrei an die Bühne angebunden – eine Voraussetzung dafür, dass Schauspieler mit Behinderung auftreten können. Der Probenprozess muss angepasst und verlangsamt werden. „Das kostet auch Geld.“