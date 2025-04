„Ewigkeits-Chemikalien“ in unserem Trinkwasser

Man riecht sie nicht, man schmeckt sie nicht – trotzdem sind sie da: das altbekannte Nitrat und Trifluoracetat (TFA). In 53 von 934 getesteten Hausbrunnen fanden Experten der Arbeiterkammer OÖ diese Chemikalien, teilweise extrem über den Grenz- bzw. Richtwerten. „Bei extremen Ausreißern ließen wir die Proben von der AGES nochmals überprüfen, damit uns kein Fehler unterläuft“, erklärt Johannes Heiml vom Konsumentenschutz. So war etwa ein Brunnen in Freistadt mit 200 Milligramm Nitrat je Liter viermal so stark belastet wie der Grenzwert vorgibt. „Technisch gesehen ist Wasser mit mehr als 50 Milligramm Nitrat je Liter kein Trinkwasser mehr“, erklärt Heiml.