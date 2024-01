„Wir haben Verursacher gefunden, keine Schuldigen“

Flughafen als Hauptverursacher

„Der Einsatz der Löschmittel war zum Zeitpunkt der Verunreinigung nicht verboten und für gewisse Brandarten sogar vorgeschrieben. Ich will festhalten, dass wir den Verursacher, keinen Schuldigen gefunden haben“, so Kaineder. Einerseits fanden am Flughafen Linz-Hörsching Übungen der Flughafenfeuerwehr mit diesen Löschschäumen statt und andererseits ist das Brandereignis am Gelände der AVE 2019, bei dem ebenso mit PFAS-haltigen Löschmitteln im Einsatz waren, für eine Kontamination der Böden verantwortlich. Auch am Gelände der FF-Pasching wurde in Bodenproben PFAS gefunden. Es wird davon ausgegangen, dass die Grundwasserverunreinigung in Hörsching, Pasching und Leonding auf den Flughafen Linz zurückzuführen ist. Die Auswirkungen des Brandes bei der AVE auf die Grundwasserverunreinigung in Pasching und Leonding bedarf weiterer Abklärung.