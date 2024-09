Schon in 13 Gemeinden ist Trinkwasser verunreinigt

„Achtung – Trinkwasser ist verunreinigt!“ Bereits 13 Gemeinden warnen derzeit so oder so ähnlich davor, aus der Leitung zu trinken und appellieren, das Wasser vorher abzukochen. Zuerst wurde das Problem, wie berichtet, in Großraming bekannt, wo Bewohner von rund 600 Häusern sogar vor dem Zähneputzen zum Abkochen am Herd stehen.