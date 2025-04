Wie „wilde Kräuter“ uns fit und gesund machen

„Wildkräuter enthalten eine Fülle an Vitalstoffen. Sie liefern nach den lichtarmen Wintermonaten neue Energie und Kraft. Wer sie isst, bringt auch den Stoffwechsel so richtig in Schwung“, erklärt Ilonka Benedek, diplomierte Praktikerin der traditionell europäischen Heilkunde in Graz (Stmk.). „Diese Pflanzen enthalten weiters sogenannte sekundäre Pflanzenwirkstoffe, wie Bitterstoffe, Seifenstoffe oder Chlorophyll, die sich jetzt für eine sanfte Frühlingskur nutzen lassen.“