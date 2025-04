Rote Teufel haben den Cupsieg voll im Visier

Der Ländle-Klub hat seinen insgesamt sechsten Cup-Titel im Visier. Berechtigterweise, nicht nur wegen der starken bisherigen Saison. Denn die Vorarlberger sind Dauergast bei letzten Vier. Das letzte Mal nicht nicht im Halbfinale standen die Harder in der Saison 2015/2016, scheiterten damals bereits im Achtelfinale an Westwien. Ihren letzten Pokal holten sie sich in der Saison 2022/23. Mit fünf Cup-Titeln ist Hard gemeinsam mit Bregenz Handball der zweiterfolgreichste Verein im ÖHB Cup hinter den Fivers Margareten (8). Klarer Underdog sind die Vöslauer, die in dieser Saison erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in die Cup-Semis einzogen, es außerdem auch in der HLA-Meisterliga erstmals ins Viertelfinale schafften.