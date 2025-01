Neuheit von Xpeng: Damit soll man fliegen können?

Xpeng Aeroht arbeitet parallel an weiteren Flugprojekten. Unter anderem soll ein modulares und damit echtes Flugauto entwickelt werden. Außerdem ist ein Hochgeschwindigkeits-Tiltrotor-Flugzeug (Tiltrotor = schwenkbarer Rotor) geplant, das in einem urbanen Luftverkehrsnetz eingesetzt werden kann. Geplant ist auch ein eVTOL-Flugzeug, das in einem Land-Luft-Verkehrssystem eingesetzt werden kann, zum Beispiel für den Weg von zu Hause ins Büro.